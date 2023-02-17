Çinli Arama Kurtarma Ekipleri Türkiye'den Alkışlarla Ayrıldı

İSTANBUL, 17 Şubat (Xinhua) -- Deprem bölgesindeki kurtarma görevleri sona eren iki Çinli arama kurtarma ekibi Perşembe günü Türkiye'den ayrıldı.

Yerel basında yer alan görüntülerde biri 11, diğeri 60 kişilik iki ekibin yola çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı anlar yer aldı.

Çin'in güneyindeki Guangzhou ve Wuhan şehirlerinden gelen gönüllü ekipler, iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta konuşlanmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde Türkiye'de 38.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Çok daha fazla sayıda kişi ise yaralandı veya evini kaybetti.

11 kişilik ekibin kaptanı Yuan Jiongming, Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "11'i yaralı ve biri ölü olmak üzere 12 kişiyi enkazdan çıkardık" dedi.

Daha fazlasını kurtarabilmiş olmayı dilediklerini söyleyen Yuan, ekibinin Kahramanmaraş halkının cana yakınlığını unutmayacağını vurguladı.

Bu arada Çarşamba günü yerel medyada yayımlanan bir videoda, Çinli arama kurtarma personelinin Kapalıçarşı'da yürürken halk tarafından alkışlandığı anlar yer aldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Uzun alkışlar iki milletin derin dostluğunun büyük bir göstergesi" diye belirtti.