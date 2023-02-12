Çinli arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'taki enkazlarda 'can' arıyor

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.

Çin'den 30 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a gelen, buradan Adana'ya daha sonra ise kara yoluyla kente gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi Z Blok'un enkazı altında bir yaşam emaresi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekip lideri Yuan Lıon Mıng, AA muhabirine, dün gece kente geldiklerini ve dinlenmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şu ana kadar canlı kurtaramadıklarını ifade eden Mıng, "Bizim hala umudumuz var. Onunla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz, umarım bulabiliriz." dedi.

Mıng, kendilerini yorgun hissettiklerini fakat çalışmaya devam ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Yorgunluğumuza rağmen eğer yaşam belirtisi olan bir insan bulabilirsek kendimizi çok mutlu, iyi hissedeceğiz. Sadece yaşayan bir insan, bir canlı bulmak istiyoruz, o şekilde kendimizi iyi hissedeceğiz. Önceliğimiz bu site. Daha sonra başka bir enkaza geçip orada çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Mıng, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.