Çinli Araç Üreticisi Gwm, Malezya Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili 3 Modelini Tanıttı

KUALA LUMPUR, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen spor kullanımlı araç (SUV) ve kamyonet üreticisi Great Wall Motor (GWM), devam eden Malezya Otomobil Fuarı'nda üç NEV (Yeni Enerjili Araç) modelini tanıttı.

KUALA LUMPUR, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen spor kullanımlı araç (SUV) ve kamyonet üreticisi Great Wall Motor (GWM), devam eden Malezya Otomobil Fuarı'nda üç NEV (Yeni Enerjili Araç) modelini tanıttı.

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sergilenen modellerin GWM Cannon, GWM Haval H6 ve GWM Haval Jolion olduğunu söyledi.

Şirket, "Bu modeller, GWM'nin gelişmiş teknolojilere ve en yeni tasarımlara sahip Intelligent NEV serisine aittir" dedi.

4-7 Mayıs tarihleri arasında Kuala Lumpur'un eteklerindeki Malezya Tarım Sergisi Parkı Serdang'da düzenlenen Malezya Otomobil Fuarı 2023, elektrikli araç (EV) modellerinin yanı sıra ilgili teknolojilere ve Malezya'daki EV ekosistemi konularına odaklanıyor.