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Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu Tanıttı

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu Tanıttı

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İSTANBUL, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çinli akıllı cihaz üreticisi Honor, Salı günü İstanbul'da düzenlenen bir törenle Honor X9a adlı yeni cep telefonunu tanıttı.

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu TanıttıÇinli akıllı cihaz üreticisi Honor'un İstanbul'da düzenlediği törende Honor X9a adlı yeni cep telefonunu tanıtan sunucu, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

İSTANBUL, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çinli akıllı cihaz üreticisi Honor, Salı günü İstanbul'da düzenlenen bir törenle Honor X9a adlı yeni cep telefonunu tanıttı.

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu TanıttıÇinli akıllı cihaz üreticisi Honor'un İstanbul'da düzenlediği törende Honor X9a adlı yeni cep telefonu ile poz veren bir kadın, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu TanıttıÇinli akıllı cihaz üreticisi Honor'un İstanbul'da düzenlediği törende Honor X9a adlı yeni cep telefonuyla selfie çeken bir kadın, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu TanıttıÇinli akıllı cihaz üreticisi Honor'un İstanbul'da düzenlediği törende sergilenen Honor X9a adlı yeni cep telefonu, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Çinli Akıllı Cihaz Üreticisi Honor, İstanbul'da Yeni Cep Telefonunu TanıttıÇinli akıllı cihaz üreticisi Honor'un İstanbul'da düzenlediği törende Honor X9a adlı yeni cep telefonunu deneyen bir kişi, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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