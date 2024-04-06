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Çini Ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' Sergisi Açıldı

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Çini ustası İsmail Yiğit'in "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi, Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan ve villalarda, camilerde, mabetlerde, hamamlarda yer alan çini duvar süslemelerinin örnekleri de beğeniye sunuluyor.

Sanatçı Yiğit, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, lalenin İslam düşüncesi ve sanatındaki önemine işaret ederek, "Lale, İslam fikriyatında tevhidi, Allah'ın birliğini temsil eder. Tek soğanlı olmasından şekline kadar lale ile ilgili önemli bir külliyat bulunmaktadır. Dolayısıyla lale hem dini hem de milli bir değerimizdir. Ben de bu sergimde çini sanatı birikimimle laleyi harmanlayan ürünlerime yer vermeye çalıştım." dedi.

"Odağıma 16. ve 17. yüzyıldaki çinileri aldım"

İlk kişisel sergisini 1994 yılında açtığını ve 2000'li yıllara kadar İznik çinilerinin replikasını yaptığını anlatan sanatçı, şunları kaydetti:

"Bu, bir usta-çırak ilişkisi. Sabrın burada çok büyük bir yeri var. Hocalarım bana, belli bir döneme kadar sadece replika yapabileceğimi söylediler. Ben de onları dinledim. Daha sonra bana, 'Artık kendi yorumlarını eserlerinde verebilirsin.' dediler. Ben de kendi üslubumu geliştirmeye başladım. Çamurumu değiştirdim, boyalarımı kendim üretmeye başladım. Ama bütün bunları yaparken odağıma 16. ve 17. yüzyıldaki çinileri aldım. Bu yüzden eserlerimde hep o dönem izleri vardır."

Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyonun da yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar açık olacak.

İsmail Yiğit hakkında

"Geleneksel Türk çinileri" üzerine eserler veren İsmail Yiğit, 1963 yılında Kütahya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu.

16. yüzyıl seramiği ve çinisi üzerine çeşitli koleksiyonlarla ilgili çalışmalarda yer alan sanatçı, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerde bulunan cami, türbe ve külliyelerdeki çiniler üzerine de araştırmalar yaptı.

Yiğit, 1990 yılında kurduğu "Marmara Çini" atölyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitimler verdi. Yurt içi ve dışında pek çok sergi düzenledi, çok sayıda çini restorasyonu projesinde yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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