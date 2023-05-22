Çini sanatçısı İsmail Yiğit, İstanbul Lale Vakfı'na konuk olacak

Türk çini sanatının usta ismi Prof. Dr. İsmail Yiğit, "Lalenin Toprak ve Yaprak Hali"ni anlatacak.

İstanbul Lale Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşilerin ilki 25 Mayıs saat 16: 00'da gerçekleştirilecek.

"Lalenin Toprak ve Yaprak Hali" başlıklı etkinlikte Yiğit, avukat Yusuf Yıldırım'ın sorularını cevaplayacak.

Yurt içinde ve yurt dışında 1994'ten bugüne sergiler düzenleyen ve pek çok önemli yapının çini restorasyonuna imza atan Yiğit, 16. yüzyıl çini sanatı ve çeşitli koleksiyonlar üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınıyor.???????