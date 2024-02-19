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Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın sergisi MAJİ Art Galeri'de açıldı

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Pınar Tınç'ın 'Je T'aime! Seni Seviyorum' adlı kişisel sergisi, MAJİ Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergide, çini mürekkebi tekniğiyle yapılan 20 eser izlenime sunuldu. Sanatçı, yeni sergisinde La Reunion adasındaki doğa manzaralarını soyut geometrik düzenlemelerle yansıttı.

Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın "Je T'aime! Seni Seviyorum" adlı kişisel sergisi, MAJİ Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının, tuval ve özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uyguladığı 20 eseri, sergide izlenime sunuldu.

Önceki eserlerinde ada hayatı ile çocukluğundan izlere yer veren Tınç, yeni sergisinde Hint okyanusundaki bir Fransız adası olan La Reunion'da, hafızasına kazıdığı egzotik doğa manzaralarını soyut geometrik düzenlemelerle yeni bir form haline getirerek eserlerine yansıttı.

Tınç, sanat hayatı boyunca Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika ve Afrika'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkede sergilere imza attı.

Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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