Çine'de Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çine'de Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlikte meydana gelen yangın, itfaiye ve havadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar zeytinlik zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.

Çine ilçesi Böcek Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saate kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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