Çine'de Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlikte meydana gelen yangın, itfaiye ve havadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar zeytinlik zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.
Çine ilçesi Böcek Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saate kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.
Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel