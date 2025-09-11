Çine'de Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Faik Özçelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, dün M.Ö. idaresindeki 35 AH 0346 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Faik Özçelik'e (80) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Özçelik, bugün hastanede öldü.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel