Çine'de Traktör Kazası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Baba, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Cumalı Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A. (32), 09 LC 753 plakalı traktörüyle evinin önünde geri manevra yaparken 1 yaşındaki oğlu Ferhat A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baba A.A, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.