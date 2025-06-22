Çine'de Çöp Kamyonundan Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde, çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi Hasan Dok, 11 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Sürücü olay sonrası serbest bırakıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinden düşerek ağır yaralanan temizlik işçisi, 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta, Çine Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), 11 Haziran'da seyir halindeki çöp kamyonetinden düşerek ağır yaralanmıştı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dok, yapılan müdahalelere rağmen 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay

M.Y. yönetimindeki çöp toplama kamyoneti seyir halindeyken, aracın arkasındaki temizlik işçisi Hasan Dok dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Dok, önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Sürücü M.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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