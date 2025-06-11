Çine'de Çöp Kamyonetinden Düşen Temizlik İşçisi Ağır Yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düşen temizlik işçisi Hasan Dok ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde belediyenin çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesi'nde Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dok, ambulansla kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Dok'un kamyonetten düştüğü anlar yer aldı.