Çine'de Çöp Aracından Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralanan temizlik işçisi Hasan Dok, 11 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralanan belediye temizlik işçisi Hasan Dok (46), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 11 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, Murat Yüksel'in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.

OLAY KAMERADA

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Dok, bugün hayatını kaybetti. Diğer yandan olay, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok'un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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