Çince Yayınlar Frankfurt Kitap Fuarı'nda Dikkat Çekiyor

Çin'i daha iyi anlamak isteyen insanlar için Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Çin stantları onlara bu fırsatı sunuyor.

Çin'i daha iyi anlamak isteyen insanlar için Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Çin stantları onlara bu fırsatı sunuyor.

18-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen 74. Frankfurt Kitap Fuarı'nda, 95 ülke ve bölgeden 4 binden fazla yayınevi yer alıyor.

Kitap fuarında Cumartesi günü gerçekleşen, Kovid-19 Pandemisiyle Uluslararası Mücadelede Geleneksel Çin Tıbbı Uygulaması'nın İngilizce versiyonunun lansmanına geniş katılım oldu.

Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu ve Çin Ulusal Yayıncılık İthalat ve İhracat Limited Şirketi, bu yıl türünün en büyüğü olarak kabul edilen etkinliğe katılmak üzere Çin'deki 100'den fazla yayın şirketini bir araya getirdi.

Çin stantlarının raflarında çocuk yayınlarının yanı sıra yetişkinler için siyaset, ekonomi, kültür, tarih, teknoloji ve Çin dili konularını kapsayan 1000'den fazla farklı türde yayın sergilendi.

SES (Çince): WANG HUAYİNG, Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu ve Çin Ulusal Yayıncılık İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin Almanya temsilciliği yetkilisi:

"Frankfurt Kitap Fuarı'nda, başta çocuk kitapları, Çince ders kitapları ve siyasi felsefemizle ilgili kitaplar olmak üzere Çince yayınlar büyük ilgi gördü. Telif hakkı ticaretine gelince, tüm yayıncılık sektörü pandemi nedeniyle bir gerileme yaşadı. Fakat kitap fuarındaki ilk üç gün, geçen yıla oranla telif hakları faaliyetlerimizde büyük ilerleme olduğunu gösterdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Frankfurt'tan bildiriyor. (XHTV)