Cinayetten hüküm giyen baba evinin zeminindeki çukurda, oğlu tavan arasında yakalandı Güncel Haberler IĞDIR'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis bulunan oğlu H.Ş. ise tavan arasında yakalandı. IĞDIR'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis bulunan oğlu H.Ş. ise tavan arasında yakalandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. ile 9 yıl ceza verilen oğlu H.Ş.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Merkeze bağlı Panik köyünde Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada H.Ş., evinin yatak odasının zemine kazdığı tek kişilik bölmede yakalandı. Jandarma ekipleri, H.Ş.'yi de evinin tavan arasında saklandığı yerde buldu. Gözaltına alınan baba- oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Iğdır 3. Sayfa Güncel Haberler

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