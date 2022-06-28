Cinayete kurbanı 2 kardeşin cenazesi 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

ANKARA'da 2012 ve 2013 yıllarında birer yıl arayla kaybolan ve 10 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşılan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun (18) cenazeleri memleketleri Aydın'ın Söke ilçesinde 9 ay sonra toprağa verildi.

Ankada'da 2 çocuk annesi Fahriye Güler, 2009 yılında eşinden boşandıktan sonra İbrahim Terzioğlu (57) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye Güler'in (51) büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu, 1 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, (18) ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı.

Cinayete kurban gittikleri anlaşılan Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na ait kemik parçaları adli tıp kurumundaki incelemelerin ardından 9 ay sonra babalarının yaşadığı Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi. Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun cenazeleri Söke Asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye baba Ahmet Karaoğlu ve yakınları katıldı.