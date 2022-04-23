Cinayete kurban giden kuzenlerin ailelerinin 16 yıl gönüllü avukatlığını yaptı

SAVAŞTEPE, BALIKESİR (AA) - Avukat İbrahim Erenci, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 16 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrıldıktan 44 gün sonra cansız bedenleri bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesi davasında ailelerin hukuk mücadelesini gönüllü olarak yürüttü.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 58 yaşındaki Erenci, Antalya Barosuna bağlı olarak yaklaşık 30 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Bir televizyon programına hukuk desteğinde bulunan Erenci, 21 Mart 2006'da kaybolan 10 yaşlarındaki Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın aileleriyle tanıştı. O dönem ailelere destek olacağı sözünü veren Erenci, 16 sene sonra karara bağlanan davayı gönüllü olarak üstlendi.

Avukat İbrahim Erenci, AA muhabirine, Yıldırım ve Karabacak aileleriyle bir televizyon programına hukuk danışmanlığı yaptığı esnada tanıştıklarını ve onlara "Bu çocukların manevi babası benim, ben bulacağım." dedikten sonra gönüllü destek verdiğini söyledi.

Olayın başından itibaren ailelerle omuz omuza hareket ettiklerini belirten Erenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek hayatım boyunca bu şekilde takip ettiğim 6 dosya var, söylerken hicap duyuyorum ama ailelerin maddi durumu gözetildiğinde onlara, bir avukata ihtiyaçları olduğu ve konuya vakıf olmam nedeniyle yardım ettim. Ben rahatlıkla çekilebilirdim, 'Antalya'dayım, gelip gitmem zor oluyor, Balıkesir'den bir avukat bulun' diyebilirdim. Bunu demek vicdan muhasebesi gerektirir. Aileler desteksizdi, destek verecek biri de benim gibi veremeyecekti çünkü dosyaya çok hakimdim. O nedenle bu davadan çekilsem kendimi affetmezdim. Benim de çocuklarım var, hepimizin yüreği var. O çocukların nasıl katledildiğini hayal bile etmek insanın yüreğini dağlıyor. Dolayısıyla bu davada gönüllü olarak devam ettim. Her meslekte hayırlı işler yapılabileceğini göstermek istedim. Faili meçhul bir dosyanın bir avukat tarafından aydınlatılabileceğini göstermek istedim. 50'den fazla Balıkesir'e gidip gelmişimdir. Bazen geldiğimde ailelerin üzüleceği bir durum olduğunda onlara haber vermiyordum."

Erenci, kuzenlerin davasını kitaplaştırmak istediğini aktardı.

Kuzenlerin babaları Erenci'ye minnettar

Maktul Tuğçe Yıldırım'ın babası Yüksel Yıldırım da Avukat İbrahim Erenci sayesinde davada yol katettiklerini belirtti.

Sanıkların Erenci sayesinde bulunduğunu söyleyen Yıldırım, "Allah ondan razı olsun, çok büyük bir insan. Çok temiz kalpli. Biz derdimizi anlatamıyoruz, o bizim yerimize anlattı. Aslında bizim yerimize çok masraf ettiği için de üzülüyorum. Antalya'dan gelip gitmek kolay değil. 16 yıldır hep ağladım, çocuğumuzun kanı yerde kalmadı, hem sevinçliyiz hem üzüntülüyüz. İbrahim Bey sağ olsun, yoksa bu dosya kapatılacaktı." diye konuştu.

Büşra Karabacak'ın babası Mustafa Karabacak da Erenci'nin davaya kendilerinden daha çok gönül verdiğini dile getirdi.

Erenci'nin, sonuna kadar arkalarında durduğunu vurgulayan Karabacak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizden herhangi bir ücret istemedi. 'Çocukların manevi babası olarak sonuna kadar arkasındayım' dedi. Allah İbrahim Bey'i doğuran annesinden bin kere razı olsun. Bizim elimizden 16 yıldır tutuyor. Biz bu duruşmada 4 sanığın da ceza almasını bekliyorduk ama 2'sinin ceza alması da bizi bir nebze mutlu etti. Ortada hiçbir şey yokken DNA üzerinden gidilerek bir sonuca varıldı. En azından kızlarımızın canları, kanları yerde kalmadı."

Olay ve yargılama süreci

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cansız bedenleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Kuzenleri öldürdükleri şüphesiyle, medikal ürünler satmak için köye gittiği iddia edilen Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E. ve Ahmet Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, tutuklanan şüpheliler çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine 21 Ekim 2017'de tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmış, mahkeme heyeti, sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Davayı dün karara bağlayan mahkeme heyeti, Seyhan Y. ve Ayhan Y'yi "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapse mahkum etmiş, tutuksuz yargılanan Yeliz E. ve Ahmet Ç'nin ise beraatine karar vermişti.