Cinayete kurban giden askerin şehadet belgesi 21 yıl sonra verildi - Haberler

Vatani görevini yaptığı İstanbul'da 2001'de kendisinden bir daha haber alınamayan, öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan ve 21 yıl sonra şehitlik unvanı verilen asker İsmet Işık için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada kaybolduğu için "firar" olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği anlaşılan İsmet Işık'ın 19 yıl sonra bulunan naaşı Konya Şehitliği'ne defnedilmişti.

Ailesi, bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurarak, Işık'a şehitlik unvanı verilmesi talebinde bulundu. Talep üzerine ölümünden 21 yıl sonra Işık'ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Şehitlik unvanı verilen Işık için Konya Şehitliği'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sevenleri ve yakınları, bayraklarla ve çiçeklerle süsledikleri Işık'ın kabri başında dua etti.