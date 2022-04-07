Cinayet zanlısının barını alev alev kundakladılar

Bursa'da geçtiğimiz günlerde barın önünde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bir kişi ağır yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan, bunun karşılığında silahını ateşleyip katil zanlısı olan İsa D.'nin işlettiği bar alev alev kundaklandı. Olay anı cep telefon kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bar sahibi İsa D. (46) ile yine başka bir bar sahibi olduğu öğrenilen Nevzat Y. (54) arasında olaydan birkaç gün önce tartışma yaşandı.

Olay günü saat 04.20 sıralarında cadde üzerinde karşılaşan iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Nevzat Y., ceketinin cebine sakladığı tabanca ile İsa D.'ye 2 el ateş etti. Üçüncü kurşunda tabancanın horozu ceketin astarına takılınca panik olan Nevzat Y. kaçmak istedi. Belindeki silaha sarılan İsa D., kaçmaya çalışan Neyzat Y.'yi sırtından vurarak ağır yaraladı. O sırada başka kişilerin ateş açtığı İsa D., park halindeki araçların arasına saklanıp, daha sonra iş yerine kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı Nevzat Y. ve İsa D.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Nevzat Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri S.D., D.Y., E.Ö., K.G. ve C.S. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.D. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan İsa D. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alının İsa D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaydan 12 gün sonra İsa D.'nin sahibi olduğu bar, dün gece yarısı kundaklandı. Alev alev yanan barda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama olayı ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)