Boğularak Öldürülen Yorgun'un Cinayet Zanlısına Hapis Cezası

1) BOĞULARAK ÖLDÜRÜLÜP, EVİ YAKILAN YORGUN'UN CİNAYET ZANLISINA 10 YIL 10 AY HAPİS

BURSA'da Faik Yorgun'un (72) evinde bıçaklanıp, boğularak öldürülmesinin ardından evin yakılmasıyla ilgili Mustafa Polat'ın (22) tutuklu yargılandığı dava ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi. İlk derece mahkemenin 15 yıl hapis cezası kararını kaldıran mahkeme, Yorgun'u öldürüp, evde yangın çıkaran sanık Polat'ın (22) cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 10 aya düşürdü.

Olay, 28 Temmuz 2024'te Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde inceleme yapan polis, 2 aydır tek başına oturan Faik Yorgun'un yanmış cesediyle karşılaştı. Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan Yorgun'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen Yorgun'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ı gözaltına aldı. Şüphelinin, kent terminaline geldiği günkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan Polat'ı sorguladı. İfadesinde, cinayeti itiraf eden Polat'ın ifadesinde "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dediği ortaya çıktı.

Tutuklanan ve hakkında açılan dava sonucunda Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan görülen davada 15 yıl hapis cezası verildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Mahkemenin bu kararı hem Cumhuriyet Savcısı hem de sanık avukatı tarafından istinafa taşındı. Dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde görüldü. Sanık Mustafa Polat, duruşmaya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık savunmasında, maktulün yıllar boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, tehdit ve şantajla evine çağırdığını, olay günü de bıçakla saldırdığını öne sürdü.

'ÇOCUK YAŞTAN İTİBAREN BASKI ALTINDAYDI'

Duruşmada söz alan Mustafa Polat'ın avukatı Taşkın Temel, müvekkilinin yıllar boyunca maktul tarafından cinsel istismara uğradığını, tehdit ve şantajla baskı altında tutulduğunu savundu. Avukat Temel, müvekkilinin çocuk yaştan itibaren psikolojik olarak esir alındığını, üniversiteye gitmesine rağmen baskının devam ettiğini belirterek, olay günü de maktulün bıçakla saldırmaya yeltendiğini ileri sürdü. Temel, olayın en azından ağır haksız tahrik altında gerçekleştiğinin açık olduğunu, hatta meşru müdafaa hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek daha fazla indirim ve tahliye talebinde bulundu. İddia makamı ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının yerinde olmadığını belirterek sanık aleyhine istinaf talebinde bulundu.

CEZA 10 YIL, 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti ve önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak maktulden kaynaklanan ağır haksız tahrikin etkisi altında suçun işlendiği kanaatine varılarak takdir indirim uygulanıp ceza 13 yıl hapse düşürüldü. Mahkeme, meşru müdafaa hükümlerinin oluşmadığı kanaatine varırken, haksız tahrik indiriminin uygulanmasını uygun buldu ve takdiri indirimle birlikte cezayı 10 yıl 10 aya düşürdü. Mahkeme, yerel cumhuriyet savcısının istinaf talebini reddederken, sanık avukatının tahrik indiriminin artırılması yönündeki talebini kabul etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı