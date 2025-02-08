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Cinayet Zanlısı Firari Hükümlü Kütahya'da Yakalandı

Cinayet Zanlısı Firari Hükümlü Kütahya'da Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan Y.T., Kütahya'da jandarma tarafından yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun'da işlenen bir cinayetle ilgili aranan firari hükümlü Y.T'nin (41) Okmeydanı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan firari hükümlü Y.T'yi yakaladı.

Jandarmaya götürülen firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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