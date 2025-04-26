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Rüşvet anı kamerada

Cinayet Zanlısı 17 Yıl 6 Ay Hüküm Giyerek Yakalandı

Cinayet Zanlısı 17 Yıl 6 Ay Hüküm Giyerek Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.B. yakalanarak cezaevine konuldu. Emniyet ekipleri, aranan hükümlüleri yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, cinayetten 17 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin ya da çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu bir çocuğun öldürülmesine ilişkin hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B'yi (31) yakaladı.

Söz konusu hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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