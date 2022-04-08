Cinayet şüphelisi yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) öldürdüğü gerekçesiyle aranan Deniz Çekiç, jandarmanın düzenlediği operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla yaşamına son verdi.

Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde, 2 Nisan günü Selim İyiol, otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan araştırmada cinayetin, yağma, tehdit, hırsızlık, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, cezaevinden firar gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan Deniz Çekiç tarafından işlendiğini belirledi. Jandarma, İyiol'un da uyuşturucu ticareti, hırsızlık olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının olduğunu tespit etti.

Çok sayıda suçtan aranan Deniz Çekiç, 24 Şubat'ta jandarma tarafından kaldığı eve yapılan baskında da yakalanacağı sırada intihar girişiminde bulunmuştu. Deniz Çekiç, olay yerine gelen babası Mustafa Çekiç'in kendisini ikna etmesinin ardından teslim olmuş, evde ve üzerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Çekiç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.