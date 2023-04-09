Cinayet şüphelisi Şanlıurfa'da yer altı sığınağında yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, aranan cinayet zanlısı, yer altı sığınağında yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, aranan cinayet zanlısı, yer altı sığınağında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayının şüphelisi olarak aranan A.K'nin, memleketi Hilvan ilçesinin Üçüzler Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla yaptıkları aramada, evin bahçesinde özel hazırlanmış sığınağı tespit etti.

A.K'yi saklandığı sığınakta gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 17 mermi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.