CİNAYET ŞÜPHELİSİ: ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVE DÖNÜP, YEMEK YEDİM
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ömer G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağabeyi A.G. (34) ve kuzenleri M.Y.
MANİSA'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ömer G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağabeyi A.G. (34) ve kuzenleri M.Y. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.