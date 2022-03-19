CİNAYET ŞÜPHELİSİ: ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVE DÖNÜP, YEMEK YEDİM

MANİSA'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ömer G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağabeyi A.G. (34) ve kuzenleri M.Y. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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