Cinayet Şüphelisi Jandarmaya Teslim Oldu

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini karşısında görünce teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor.