Cinayet Şüphelisi Jandarmaya Teslim Oldu
Balıkesir'in Marmara ilçesinde öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi S.A., jandarma ekiplerini görünce teslim oldu.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini karşısında görünce teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor.