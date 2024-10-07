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Cinayet Şüphelisi Jandarma ile İletişim Kurdu

Cinayet Şüphelisi Jandarma ile İletişim Kurdu
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi S.A., jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini belirterek aile kafesinden telefonla polisi aradı.

JANDARMAYI ARADIĞI LAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan 2 çocuk babası S.A., olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen S.A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.

MARMARA(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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