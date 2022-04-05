Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
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TUTUKLANDIEskişehir'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Sevgi (46), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI
Eskişehir'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Sevgi (46), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel