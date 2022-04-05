Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

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Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
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Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Sevgi (46), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI

Eskişehir'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Sevgi (46), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Mustafa Sevgi, İsa Demirci, Eskişehir, Güncel, Haberler

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