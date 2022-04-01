Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

MALATYA'da, yol kenarında bacaklarından tüfekle vurulmuş cesedi bulunan Enes Yıldırım'ın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hanımınçiftliği Mahallesi'nde 28 Mart günü yol kenarında kanlar içinde yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, bacaklarından tüfekle vurulan kişinin Enes Yıldırım olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.