Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, polisin saklandıkları eve baskın yaptığısırada kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.