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Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, polisin saklandıkları eve baskın yaptığısırada kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet kuşkusuyla çalışma başlattı. araştırma yapan polis, Tugay Bekdemir'in ölü bulunduğu evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında Bekdemir'in, D.K. ile İ.K. ile görüştüğü tespit edildi. Harekete geçen polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese giden polis, 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

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