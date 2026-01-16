Haberler

Arnavutköy'de polisten kaçan şüphelilerin aracında ceset bulunmasına ilişkin 3 zanlı adliyede

Arnavutköy'de polisten kaçan şüphelilerin aracında ceset bulunmasına ilişkin 3 zanlı adliyede Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de polisten kaçan şüphelilerin aracında ceset bulunmasına ilişkin 3 zanlı adliyede
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de polis denetiminden kaçan şüphelilerin aracında bulunan cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Özgür Yurdakul'un cinayetinde rol oynayan şüphelilerin ifadeleri soruşturmanın seyrini etkiliyor.

Arnavutköy'de, polis denetiminden kaçan şüphelilerin aracında ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta polisin uygulamasından kaçtıktan sonra yakalanan 2 şüphelinin aracından Özgür Yurdakul'un (48) başından vurulmuş halde cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, aracın Tekirdağ'dan İstanbul'a giriş yaptığını tespit etti.

Emniyete getirilen şüphelilerden Emrah A'nın, cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği, hakkında 36 yıl hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan 20 kaydı, Berkay T'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli Berkay T. ifadesinde, babasıyla tekel bayii işlettiklerini, maktul Özgür Yurdakul'un kısa süre önce yanlarında işe başladığını, diğer zanlı Emrah A'nın ise babasının askerlikten ve yaşadıkları mahalleden arkadaşı olduğunu söyledi.

Emrah A'nın cezaevinden izinli çıkarak tekele gelip babasıyla görüştüğünü ve hakkındaki 36 yıl hapis cezasının yakın zamanda kesinleşecek olması nedeniyle yurt dışına kaçmak için yardım istediğini kaydeden Berkay T, maktul Yurdakul'un geçmiş yıllarda kaçakcılık yaptığını dile getirmesi üzerine birlikte plan yaptıklarını anlattı.

Bunun üzerine Berkay T'nin babası Murat T. de gözaltına alındı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, maktul Özgür Yurdakul ile Berkay T'nin buluşarak, Çatalca'dan firari hükümlü Emrah A'yı aldıklarını, Edirne'den yurt dışına kaçıracaklarını, hükümlü Emrah A'nın Tekirdağ yolunda uyuşturucu etkisindeyken tartıştığı maktulü başından tabancayla vurduğunu tespit etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Emrah A'nın polis uygulamasından kaçtıktan sonra yakalanmadan önce yaya vaziyette dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı