Cinayet sanığı, duruşmada ölenin ailesinden helallik istedi

KONYA'da Abdullah Atlı'nın (23), arkadaşının otomobilinden indikten sonra tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Alparslan Arabacı (24), sevgilisi Rabia Tugay (22) ve Tuğçe Esen'in (22) yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Alparslan Arabacı, savunmasında duruşma salonunda bulunan Abdullah Altı'nın ailesine dönüp, "Bir el silah sesi geldi. Abdullah bana ateş etti sandım. Daha sonra da hedef gözetmeksizin ateş ettim. Öldürme kastıyla yapmadım. Geride kalanlarından özür diliyorum ve haklarını bana helal etsinler" dedi.

??????????????Olay, 31 Aralık 2022'de Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Gönül (23), otomobiliyle arkadaşı Abdullah Atlı'yı sanayi sitesine götürmek için yola çıktı. Ahmet Özcan Caddesi'ne geldiklerinde araçtan inen Altı, çevreden tabancayla ateş edilmesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Atlı, arkadaşı Ali Gönül tarafından otomobille Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Atlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Abdullah Atlı ile aralarında husumet bulunan ve 50 suçtan kaydı olan Alpaslan Arabacı, 2 suçtan kaydı olan sevgilisi Rabia Tugay ve Tuğçe Esen'i gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.