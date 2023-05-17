Cinayet davasında 'taş attı' indirimi

KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer'e (35) verilen müebbet hapis cezası olaydan önce maktulün sanığa taş atması nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan sanığın cezası 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıla düştü.

Olay, 10 Mart 2021'de Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.