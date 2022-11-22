Cinayet davasında dosyalar birleşti, ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (66) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (68) yargılandıkları davada, sanıklar Ali İhsan Kılıç (66) ile ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (68) tutukluluk hallerine devam kararı verildi. Mahkeme başkanı, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da mevcut davayla birleştirildiğini söyledi. Birleşme sonrası Topaloğlu, müşteki-sanık oldu.

Olay, 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.