Balıkesir'in Marmara ilçesinde Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi açıldı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, açılışta yaptığı konuşmada, yerleşkenin adalardaki sivil toplum kuruluşları için ortak kullanılacak bir alan olarak tasarlandığını belirterek, Çınarlı Mahallesi ve Marmara Adası'nda kültür sanat etkinliklerinin artacağını kaydetti.

Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'ni hayata geçiren projenin paydaşlarından İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yeğen, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Proje Saha Koordinatörü Adil Çamur da yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Çocuk Halk oyunları Topluluğu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı.

Daha sonra kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.