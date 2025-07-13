Çınarcık'ta Zeytinlikte Yangın: Çok Sayıda Ağaç Yandı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki zeytinlik alanda meydana gelen yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında birçok zeytin ağacı zarar gördü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Teşvikiye beldesinde belediye binası arkasındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye ihbar üzerine Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında çok sayıda zeytin ağacının yandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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