Çınarcık'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Ölü Bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 62 yaşındaki Candan Savaşeri, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri, cesedi morga kaldırdı.

Teşvikiye Beldesi Karşıyaka Mahallesi Yakut Sokak'taki bir evde yaşayan Candan Savaşeri'den (62) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Candan Savaşeri'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Savaşeri'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
