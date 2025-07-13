Çınarcık'ta Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Çınarcık'ta Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yara almayan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücülerinin henüz kimliği öğrenilemeyen 34 DJP 678 plakalı otomobil, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesi girişinde önünde seyreden 77 ADN 504 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu, sürücüsü ise kendisine çarpan otomobilin ön camına düştü.

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince alova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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