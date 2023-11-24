Çınarcık'ta Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Başlatıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin, ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ile Çınarcık Belediyesi arasında yapılan fizibilite çalışmasının ardından yetkililer bir araya geldi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, KOSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Mehmet Metin ile KOSKİ Proje ve Yapım Şube Müdürü Muhammed Ceylan proje alanında incelemede bulundu, tesisin ve terfi istasyonlarının son durumlarını istişare etti.

Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin havalandırmalı aktif çamur prosesiyle çalışan tesisin modernizasyonu ve iyileştirilmesi için başlatılan sürecin, bölgenin atık su arıtma kapasitesini artırarak çevresel etkinin en aza indirilmesinin hedeflendiği, bunun yanında projenin ileri teknoloji ve biyolojik arıtma yöntemleriyle su kaynaklarının korunması için önemli bir katkıda bulunmasının beklendiği bildirildi.

Belediye Başkanı Soyer, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin havalandırmalı aktif çamur prosesiyle çalışan tesisin modernizasyonu ve iyileştirilmesi için düğmeye bastık. Yıllarca süregelen Çınarcık'ın kanalizasyon altyapısında köklü bir değişiklik yapmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Yapacağımız çalışmayla bölgenin atık su arıtma kapasitesini artırarak çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız proje ile ileri teknoloji ve biyolojik arıtma yöntemleriyle, su kaynaklarının korunması ve çevre için de önemli bir katkısı olacaktır. Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz, Çınarcık'ımıza, doğamıza, insanımıza ve doğada yaşayan tüm canlılarımıza hayırlı olsun."