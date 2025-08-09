Çınarcık'ta Araçlara Bıçaklı Saldırı: Bir Gözaltı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen polis, şüpheliyi yakalayarak işlemleri başlattı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran bir kişi gözaltına alındı.
Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde yoldan geçen araçlara bıçakla bir kişinin saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis, henüz ismi öğrenilemeyen zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Zanlının yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel