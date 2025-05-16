Çınarcık Belediyesi'ne Atık Su Taşkını Nedeniyle Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su altyapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti. 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.