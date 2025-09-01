Çınarcık Barajı Bursa'nın Su Geleceğini Garanti Altına Alacak

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Çınarcık Barajı'nın 2060 yılına kadar Bursa'nın içme suyu ihtiyacını garanti altına aldığını belirterek, "Bu dev yatırım AK Parti belediyeciliğinin eseridir." ifadelerini kullandı.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesinin önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibinin gayretleri, AK Parti'nin vizyoner belediyecilik anlayışı ve güçlü devlet desteği sayesinde tamamlandığını aktardı.

Barajın, 68 kilometrelik isale hattı, günlük 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 3 dev su deposuyla Bursa'nın su geleceğinin garanti altına alındığını vurgulayan Gürkan, "Bu proje sayesinde şehrimizin mevcut yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi yüzde 60 artışla 385 milyon metreküpe çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çınarcık Barajı'ndan sağlanacak yıllık 75 milyon metreküp içme suyu ve 70 milyon metreküp kullanma suyunun yalnızca vatandaşlara değil, sanayiye de hayat vereceğini belirten Gürkan, "Bu proje, yeraltı sularının tükenmesini önleyerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacak stratejik bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Projeye yönelik geçmiş eleştirileri hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yatırımı 'BUSKİ'yi döviz üzerinden borçlandırmışlar' diyerek eleştirenlerin, bugün geldiğimiz noktada projenin önemini daha net kavradığını görüyoruz. Oysa proje, EBRD ve AFD işbirliğiyle sağlanan 150 milyon avro krediyle planlandı, ihaleler 9 firmaya bölünerek 660 milyon liralık tasarruf sağlandı ve süreç hızlandırıldı. Bazı kesimler projeyi sahiplenmeye çalıştı. Bursa'nın su ihtiyacını güvence altına alan bu yatırım AK Parti belediyeciliğinin eseridir. Bugün yapılacak tören, yıllar süren emeğin son halkasıdır. Bir kurdeleden ibaret değil, Bursa'nın yarınlarına atılmış tarihi bir imzadır. Bizim derdimiz siyasi şov değil, milletimizin geleceğidir. Çınarcık Barajı, bu anlayışın en somut göstergesidir. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Bursa'nın her köşesinde iz bırakmaya devam edecektir."