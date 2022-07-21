ÇINAR ŞAHİN : Türklerin yeni gözdesi Karadağ

Karadağ'da şirket kurmak için Türkçe bilen bir danışmana, muhasebe bürosuna ihtiyaç olduğunu belirten Karadağ Group'un CEO'su, iki hizmeti birden sağlayan tek firma olduklarının altını çiziyor. Emlak ve gayrimenkul sektöründe de faaliyet gösteren Karadağ Group, çok yönlü bir firma olmanın gururunu yaşıyor.

Kurulum ve oturum sürecini paylaşan Çınar Bey, 7-10 gün gibi kısa bir sürede üstelik Karadağ'a gelmeden kendileri gibi aracı bir şirket vasıtasıyla şirket kurulabileceğini savunuyor. Şirket kurulduktan sonra 2 iş günü içerisinde Karadağ'da bulunma şartı olduğunun uyarısını yapan başarılı CEO, başvurudan ardından 4 hafta içerisinde oturum kartı geldiğini ve adresinize teslim ettiğini anlatıyor. Şirket kurulumu ve oturum ile ilgili detaylara https://karadagdayer.com adresinden ulaşabileceğinizi de sözlerine ekliyor.

Karadağ'da şirket kurmak ve oturum almanın,

Avrupa Birliğine adaylık sürecinde ilk sırada yer alan bir ülke ve kısa sürede Avrupa Birliği'ne girmesi beklenmekte, Finlandiya eğitim sistemine benzer bir eğitim sistemi uygulanmakta, Çocuklarınızın eğitimi için çok cazip bir ülke, Karadağ'da şirket kurup oturum aldıysanız yaşama zorunluluğunuz yok, fatura kesme iş yapma zorunluluğunuz yok, Dikkat etmeniz gereken en önemli konu aylık 110 € civarı tutan muhasebe + sigorta ücretlerini ödemeniz, %9 vergi oranıyla yatırımcılar için çok cazip bir merkez, Karadağ üzerinden Avrupa ülkelerine çok daha ucuza uçuş imkanları, Deniz kenarında korna sesi bile duyamayacağınız sakin, huzurlu bir ülke, 5 Sene sonunda sürekli oturum 10 sene sonunda vatandaşlığa başvuru hakkı gibi avantajları beslediğini sıralayan Şahin, yüzde yüz memnuniyet garantisi veriyor.

BAŞVURUNUN KABUL OLMAYACAĞI 3 DURUM VAR

Başvurunun hangi şartlarda kabul edilmeyeceğini bildiren Çınar Şahin, 3 durumdan bahsediyor: birincisi Türkiye'de yurtdışı yasağınızın bulunması, ikincisi adli sicil kaydınızda 6 ay dan fazla hapis cezası olması, üçüncü ise Avrupa Birliği ülkelerinden ya da Karadağ'dan daha önce deport yemeniz. Bu şartlarla alakanız olmadığı taktirde şirket kurma işlemlerinizin kolaylıkla halledileceğinin garantisini iletiyor Karadağ Group.

Karadağ'ı tanımanın öneminin üzerinde duran Çınar Şahin, konum olarak, Avrupa'da her yer hemen yanı başınızda. Karadağ Avrupa'nın en büyük şehirlerine sadece birkaç saat mesafede. Ayrıca Karadağ'ın Akdeniz'deki merkezi konumu, iki uluslararası havalimanı ile Londra, Paris, Roma, Münih, Viyana, Moskova, Zürih, İstanbul, Warşova ve diğer popüler noktaları birbirine bağlamaktadır. Sadece bir ya da iki saatlik bir uçuş ile diğer Avrupa ülkelerine ulaşabilirsiniz diyor.

HER GÜN 3 SEFER DÜZENLENİYOR

Son olarak Karadağ'a ulaşımın aşırı derece basit olduğunu belirten genç iş insanı, Türk Hava Yolları her gün 3 sefer düzenliyor bunlardan bir tanesi Tivat Havaalanına iki tanesi Podgorica havaalanına

sabah ve akşam olmak üzere. Ayrıca ülkenin yerel havayolu Air Montenegro Tivat ve Podgorica hava alanına her gün iki sefer düzenlemekte. Eğer kara yolu ile Karadağ'a gitmek isterseniz Bulgar Transit Vizesine ya da Schengen Vizesi gerekmektedir cümleleri ile sözlerini noktaladı.