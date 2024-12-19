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Çınar Gen Ormanı'ndaki Ağaç Kurumalarının Nedeni Araştırılıyor

Çınar Gen Ormanı'ndaki Ağaç Kurumalarının Nedeni Araştırılıyor
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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'ndaki ağaçların kurumalarına neden olan hastalığın kaynağı araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yapılan incelemelerde, hastalığın zararlı böceklerden kaynaklanmadığı belirlendi. Bilim adamları toprak ve doku örneklerini inceleyerek ön analiz sonuçlarına ulaşmayı hedefliyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda başlayan ve ağaçların kurumalarına neden olan hastalığın tespiti için Orman Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi sınırları içinde bulunan Çınar Gen Ormanı alanında 2023 yılında başlayan ve bazı çınar ağaçlarının kurumalarına neden olan hastalık araştırılıyor.

Mesire alanı olarak da kullanılan bölgedeki çınarların bir kısmının hastalıktan etkilenmesi üzerine 2023'te alınan böcek numunelerini laboratuvar ortamında inceleyen bilim adamları, hastalığın büyük ölçüde zararlı böceklerden kaynaklanmadığını ortaya çıkardı.

Ancak kurumaların devam etmesi üzerine bu yıl yeni bir proje ile ağaçların toprak ve kuru bölgelerinden alınan doku numunelerini de inceleyen bilim adamları, yakın zamanda kurumaya neden olan hastalıkla ilgili bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Alanda yapılan inceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, yapılan araştırma sonucunda hastalığın büyük oranda böceklerden kaynaklanmadığının belirlendiğini ifade etti.

Hastalığın ortaya çıkarılması için Bursa Teknik Üniversitesi tarafından alınan toprak ve doku örneklerinin de incelenmeye alındığını anlatan Can, "Bunun başka hangi sebeplerden kaynaklanabileceği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken işletme müdürlüğümüzde de kuruyan ağaçların tamamının tespiti yapılmış ve bir komisyon marifetiyle tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa süre içerisinde sonuçlanmasıyla sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Hastalığın mantar nedeniyle olması durumunda bir ağacın 2-3 yıl içinde öldüğünü hatırlatan Can, ancak sahada şu ana kadar böyle bir tespitin söz konusu olmadığını, devam eden araştırmalar sonucunda ancak nedenin ortaya çıkacağına dikkati çekti.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte Türkiye genelinde ağaçların çok sayıda hastalığa maruz kaldığını söyledi.

Çınar Gen Ormanı'nda da kurumalar olarak kendisini gösteren bir durumla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Biz bunun böcek kaynaklı olup olmadığını araştırmak için bu sahanın böcek faunasını da ortaya çıkarmak için hemen bir proje başlattık. Bu projedeki ilk sonuçlarımıza göre buradaki kurumaların böcek kaynaklı olmadığını düşünüyoruz. Yani burada kurumaya doğrudan etki edebilecek bir böcek türü tespit etmedik. Ancak çınarlara dere etkisi olduğu için akan suyun da etkisiyle buraya herhangi bir hastalığı ağaçların birbirine taşıma ihtimali var. Dolayısıyla kök veya gövdede zararlı olan herhangi bir hastalığın kurumaya yol açtığı ihtimaline karşın Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi olarak yeni bir işbirliği projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda önümüzdeki yılın sonlarına doğru en azından bu ağaçlarımızdaki kurumaya yol açan etmenin tespiti söz konusu olacak. Ancak bu süreçte hastalığın devam etme, kuruyan bazı bireylerin bulaşma ihtimaline karşın sahadan çıkarılmasını önermekteyiz."

Sahadan alınan toprak ve doku numunelerinin Orman Genel Müdürlüğünün laboratuvarlarında incelendiğine vurgu yapan Sarıkaya, kısa sürede ön analiz sonuçlarına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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