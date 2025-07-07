Çınar Dalının Altında Kalan Matematik Öğretmeni Hayatını Kaybetti

Çınar Dalının Altında Kalan Matematik Öğretmeni Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın altında kalarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki matematik öğretmeni Erdem Ulak, memleketi Safranbolu'da toprağa verildi. Cenazeye aile, yakınları ve eğitim camiasından temsilciler katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın altında kalarak hayatını kaybeden matematik öğretmeni Erdem Ulak (29), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda dün çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ulak'ın cenazesi, Safranbolu'daki Ulu Cami'ye getirildi.

Ulak'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Ulak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve vatandaşlar katıldı.

Ulak'ın Kocaeli İzmit Yenimahalle Ortaokulunda matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı

Esad'ı deviren muhaliflerdendi! ABD, terör örgütü listesinden çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı

Trump'tan yeni hamle! İki ülke için gümrük vergisi kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.