Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Çınar'da Taşımalı Eğitime Spor Malzemesi Desteği

Çınar'da Taşımalı Eğitime Spor Malzemesi Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kaymakamlığın desteğiyle taşımalı eğitim veren 46 okula spor malzemesi dağıtıldı. Kaymakam Zikrullah Erdoğan, spor ekipmanı ihtiyacı olan okulların desteklendiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde taşımalı eğitim verilen 46 okula Kaymakamlığın desteğiyle spor malzemesi dağıtıldı.

Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Zikrullah Erdoğan'ın desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçede spor faaliyetlerine ilginin arttırılması amacıyla taşımalı eğitim verilen 46 okula spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda malzemenin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kaymakam Erdoğan, spor ekipmanı ihtiyacı olan okulların ihtiyacını gidermek ve gençleri spora yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ihtiyaçları bizim için önceliktir. Onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Gerek spor gerekse okullarımızda başlattığımız bilim ve teknoloji çalışmalarıyla ilçemizin her köşesine dokunmaya devam edeceğiz. Devlet olarak bunun için buradayız."

Konuşmanın ardından okullara, basketbol, futbol, voleybol ve tenis gibi birçok spor dalına yönelik malzeme dağıtıldı.

Törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
img

Yeni takımına çok şaşıracaksınız
img

Fenomen dizi bitiyor! Başrol oyuncusu gözyaşlarına boğuldu
img

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor

Marmara'da ender rastlanan olay! Sebebi belli değil

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ocak Elmadağ, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Danone Birşah Süt açıklaması nedir? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 6-7 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Yay, Balık burcu yorumu! 7 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Ocak günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.