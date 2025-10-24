Haberler

Çınar'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde 62 yaşındaki Abdülkerim Kahraman hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 ABD 532 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde otomobildeki Abdülkerim Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Abdülkerim Kahraman'ın cenazesi ise otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

