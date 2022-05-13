Çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap, dakikalar içinde toplandı

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te 12'nci kez düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, asırlık çınarlara 5 bin kitap asıldı. Dakikalar içinde toplanan kitaplar için bazı kitapseverler ağaca tırmandı, bazıları da zıplayarak hedefine ulaştı.

İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın kapıları, bu yıl 12'nci kez açılacak. İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki dev çınar ağaçlarına, 14-22 Mayıs'ta düzenlenecek fuar kapsamında, itfaiye ekiplerince 5 bin kitap asıldı. İşe ya da okula gidenler, sabah saatlerinde beğendikleri kitapları ağaçlardan topladı. 5 bin kitap, dakikalar içinde ağaç dallarından indirildi. Bazı kitapseverler, yükseklere asılan kitapları ağaçlara tırmanarak aldı, bazıları ise zıplayarak ulaştı.

Öte yandan Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 350 yayınevi, 40 sahaf, 70 sivil toplum kuruluşu ve 380 yazar yer alacak.