ÇINAR AĞACININ KOPAN DALI ÇOCUK PARKININ ÜZERİNE DEVRİLDİ Güncel Haberler KÜTAHYA'da yol kenarındaki büyük bir çınar ağacının kopan dalı çocuk parkının üzerine devrildi. KÜTAHYA'da yol kenarındaki büyük bir çınar ağacının kopan dalı çocuk parkının üzerine devrildi. Gaybiefendi Mahallesi'nde bulunan Samet Varlı Parkı'ndaki çınar ağacının büyük bir dalı koparak aşağı düştü. Parkın boş olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Kütahya Belediyesi ekipleri, parkın çevresini güvenlik şeridine alırken, kopan dal kesilerek parktan kaldırıldı. Ağaç dalının üzerine devrildiği parkta ise maddi hasar meydana geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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