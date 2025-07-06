Çınar Ağacının Dalı Altında Kalan Erdem Ulak Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.