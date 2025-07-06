Çınar Ağacının Dalı Altında Kalan Erdem Ulak Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalı altında kalan 59 yaşındaki Erdem Ulak, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. İki kişinin tedavisi devam ediyor, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel